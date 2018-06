Einen in der Wiener Straße in Aalen abgestellten 60-Liter-Mülleimer hat ein unbekannter Dieb in zwischen Dienstag 10 Uhr und Mittwoch 9 Uhr entwendet. Der enthaltene Müll wurde auf die Straße geleert.

Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen.