Mönchengladbach – für Essingen ein erfolgreiches Pflaster

Zum zweiten Mal nach 2016 ist Leinefelde-Worbis der Gastgeber für die Deutschen Seniorenmeisterschaften gewesen. Über 1200 Athleten aus ganz Deutschland fanden sich im Thüringischen ein um ihre Meister zu ermitteln. Zehn Sportler vom LAC Essingen konnten sich aufgrund ihrer Saisonleistungen für diesen Event qualifizieren. Doch das Team aus Essingen musste einige verletzungsbedingter Absagen verdauen.

Klaus-Dieter Hutter machte den Auftakt für das Essinger Leichtathletikteam. Mit Aussichten auf eine Medaille ging er über die 100 Meter Hürden an den Start. Bei nicht optimalen Bedingungen hielt der Essinger dem Druck stand und sicherte sich in Saisonbestzeit von 17,44 Sekunden Silber. Traditionell müssen auch die 800 Meter am ersten Tag der Meisterschaften an den Start.

Frank fehlt verletzt

Hier hatten die Essinger den verletzungsbedingten Ausfall von Vorjahresmeister Kai-Steffen Frank wegzustecken.

Für den LAC Essingen hatten sich Rainer Kolb (M 50) und Rainer Strehle (M 55) qualifiziert. Nach einem guten Start konnte sich Strehle im Läuferfeld gleich an die zweite Position setzen. In 2:21,78 Minuten konnte er sich am Schluss über den achten Platz und eine Saisonbestleistung freuen. Sein Vereinskamerad Rainer Kolb zeigte ebenfalls ein gutes Rennen. Mit 2:20,45 Minuten verfehlte er als Neunter nur hauchdünn eine Platzierung auf dem Podest.

Am Morgen des zweiten Wettkampftages ging es dann für Hans Messner (M 60) zur Sache. Mit seinem weitesten Versuch von 12,23 Meter im fünften Durchgang des Kugelstoßens schnupperte er an Bronze. Am Ende wurde es der fünfte Platz. Im Diskuswurf der Altersklasse M 60 bekam Hans Messner Unterstützung von seinem Trainingspartner Hartwig Vöhringer. Mit einem Sicherheitswurf auf 44,79 Meter und der zweitbesten Weite nach dem ersten Durchgang setzte Hartwig Vöhringer schon früh eine Duftmarke. Hans Messner startete mit für ihn mäßigen 34,92 Meter und der siebtbesten Weite in den Wettbewerb. Trotz einer Steigerung auf 35,17 Meter konnte sich Hans Messner mit der zehntbesten Weite nicht mehr für den Finaldurchgang qualifizieren. Hartwig Vöhringer konnte sich im sechsten Durchgang sich auf 45,74 Meter steigern, was jedoch an der Platzierung nichts mehr ändern sollte. Das im Diskuswurf dieser Altersklasse bereits die erzielten Weiten nach dem ersten Durchgang die Medaillenvergabe regeln sollte konnte so auch niemand erwarten. Für Hartwig Vöhringer war dies jedoch kein Grund zur Trauer denn mit dem Gewinn der Silbermedaille konnte der Essinger nicht unbedingt rechnen.

In der Altersklasse M 45 bestätigte Markus Hübner in seinem Vorlauf in 12,42 Sekunden über 100 Meter seine Form. Im Finale konnte er sich noch auf 12,37 Sekunden steigern und belegte den vierten Platz. Ebenfalls sicher setzten sich in der Altersklasse M 55 Wilhelm Beyerle und Ernst Litau, in ihren Vorläufen durch. Am Ende musste das Zielfoto über den dritten Platz entscheiden. Wilhelm Beyerle wurdesomit in 12,84 Sekunden Fünfter. Ernst Litau war noch die Verletzung aus den vergangenen Wochen anzumerken. Seine 13,08 Sekunden reichten am Ende zum achten Platz. Im Weitsprung tat sich Markus Hübner (M 45) mit den äußeren Bedingungen sehr schwer. Mit 5,20 Meter (7. Platz) konnte er nicht an seine Leistungen von den Landesmeisterschaften (5,75 Meter) anknüpfen und verpasste so eine bessere Platzierung. Im Dreisprung konnte Hans Messner in seiner dritten Disziplin mit einer Steigerung auf 9,38 Meter im letzten Versuch noch auf den vierten Platz vorarbeiten. Zum Abschluss eines langen Wettkampftages standen noch der Speerwurf der Altersklasse M 60, die 400 Meter und 4x100-Meter Staffelläufe aller Altersklassen mit LAC-Beteiligung auf dem Programm. Parallel zu den 400 Meter-Läufen ging Hartwig Vöhringer im Speerwurf an den Start.

Von Silber im Diskuswurf inspiriert zeigte er auch im Speerwurf eine starke Serie an guten Würfen und legte im zweiten Versuch mit 41,36 Meter den Grundstein für sein zweites Silber an diesem Tag. Wilhelm Beyerle (M 55) unterbot als Sieger seines Zeitlaufes in 58,75 Sekunden klar die Minute.

Rainer Strehle überquerte als Dritter in 62,80 Sekunden im selben Lauf die Ziellinie. Am Ende war bei Wilhelm Beyerle die Freude groß. Mit dem vierten Platz hatte der Essinger niemals gerechnet. Als Neunter verfehlte Rainer Strehle nur hauchdünn die Podestplätze. Die 4x100-Meter-Staffel, dem Deutschen Vizemeister, war von vorne herein klar, dass es diesmal für eine Medaille eher eng werden dürfte. Mit gelungene Wechsellief das Quartett in der Besetzung Ernst Litau, Wilhelm Beyerle, Rainer Strehle und Klaus-Dieter Hutter in 51,26 Sekunden auf dem sechsten Platz in das Ziel.

Beyerle sprintet zu Silber

Am dritten Wettkampftag sollten dann weiteren Medaillen für Essingen Athleten folgen. Klaus-Dieter Hutter, der Mehrkämpfer erreichte mit Sprüngen knapp über die Fünfmetermarke sicher das Finale. Zudem ging noch einmal ein Quartett des LAC Essingen über die 200 Meter an den Start. Markus Hübner machte hier den Anfang. 25,39 Sekunden bedeuteten den fünften Platz (M 45).

Gleich drei Sprinter der Altersklasse M 55 aus Essingen wollten es über die 200 Meter wissen. Für die Überraschung des Tages sorgte Wilhelm Beyerle. Ein starkes Finish sicherte dem Essinger in 25,46 Sekunden Silber und damit seine erste Einzelmedaille bei Deutschen Meisterschaften. Knapp dahinter lief Ernst Litau in 26,15 Sekunden in einem ebenfalls starken Lauf auf dem fünften Platz.