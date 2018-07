Möbel Rieger wird Club Partner beim VfB Stuttgart

Ab der Saison 2018/2019 wird Möbel Rieger Club Partner des VfB Stuttgart. Der Vertrag hat zunächst eine Laufzeit von drei Jahren. Das 1950 in Heidenheim an der Brenz gegründete Unternehmen hat neben dem Aalener Standort Häuser in Esslingen, Göppingen, Reutlingen, Gera und Mönchenholzhausen. Möbel Rieger aktiviert die Partnerschaft mit dem VfB insbesondere auf den LED-Banden bei den Heimspielen und präsentiert sich gleichzeitig über Vor-Ort-Aktionen den VfB Fans in der Mercedes- Benz Arena.