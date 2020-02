März-Programm im Frapé: Boppin’ B am 7. März

Mit Rock’n’Roll und Rockabilly will die Formation Boppin’ B (Foto) am Samstag, 7. März, (Einlass 20 Uhr) das Frapé in der Julius-Bausch-Straße aufmischen.

