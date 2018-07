Männer steigen mit Bier auf Baugerüst

Mehrere Männer sind unbefugt auf Baugerüste in Aalen gestiegen.

Am Montagmorgen gegen 1.40 Uhr verständigte eine Bürgerin die Polizei, als sie auf der Baustelle des evangelischen Gemeindehauses in der Friedhofstraße zwei Personen bemerkt hatte, die mit Bierflaschen „bewaffnet“ auf das Baugerüst gestiegen waren. Tatsächlich trafen Beamte des Polizeireviers Aalen zwei 21 und 20 Jahre alte Männer an, die sich in der vierten Etage des Baugerüstes aufhielten. Die beiden betrunkenen Männer verließen die Baustelle auf Anweisung der Beamten, beide müssen nun mit entsprechenden Maßnahmen rechnen.

Eigenen Angaben zufolge bestiegen zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche am Montagmorgen aus Abenteuerlust das Dach eines Neubaus in der Warthelandstraße. Auch hier hatte ein Zeuge kurz vor 1 Uhr die Polizei verständigt. Die Jugendlichen gaben an, lediglich Musik gehört zu haben. Beide wurden in elterliche Obhut gegeben.