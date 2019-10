Männer prügeln sich: 29-Jähriger bleibt auf dem Boden liegen

In der Aalener Innenstadt sind am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr zwei 27 und 29 Jahre alte Männer aneinandergeraten. Zeugen verständigten das Polizeirevier, woraufhin mehrere Beamte ausrückten. Vor Ort trafen sie die Beiden an, wobei der 29-Jährige deutlich verletzt und kaum ansprechbar auf dem Boden lag. Er wurde von einem Polizisten erstversorgt und bis zum Eintreffen eines Notarztes betreut. Der 27-Jährige wehrte sich heftig gegen die vorläufige Festnahme und beleidigte de Beamten. Ein Richter ordnete den polizeilichen Gewahrsam bis Samstagnachmittag 15 Uhr an.