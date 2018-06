Mädchenfußball: Ellwangen nicht zu stoppen

In der Vorrunde der WFV-Hallenmeisterschaft der Fußball-Juniorinnen waren die Jüngsten des FC Ellwangen nicht zu stoppen! Mit sechs Siegen in sechs Spielen und einem Torverhältnis von 14:2 Toren belegten die Ellwanger U13 Mädchen in der Gruppe den ersten Platz. Die Spiele wurden am Sonntag in Oppenweiler ausgetragen. Im Punktspielmodus Jeder-gegen-Jeden wurde der Turniersieger ermittelt.

Nach einem 1:0 gegen Donzdorf und Hegnach folgte ein 2:0 gegen Weikersheim. Danach gab es noch drei Siege gegen Ebnat/Waldhausen (2:1), Leonberg (3:1) und Welzheim (5:0).

Die U15 Juniorinnen aus dem Jagsttal strebten am Nachmittag den Erfolg der jüngeren Mädchen nach. Auch sie blieben in den sechs Partien der Vorrunde in Neckarwestheim in der Gruppe ungeschlagen und erspielten sich fünf Siege und ein Unentschieden bei einem Torverhältnis von 8:2-Toren.

Nach einem 0:0 gegen Reichenbach folgte ein 1:0 gegen Dürrenzimmern und Satteldorf sowie eine 2:1 gegen Donzdorf und Gundelsheim. Zuletzt gab es noch ein 2:0 gegen Krautheim.

Somit spielen die U13 wie auch die U15 der Ellwanger Talentschmiede am Sonntag 18. Februar, um den Einzug in das württembergische Landeshallenfinale gegen die aktuell besten Teams aus Württemberg. Nach dieser Vorrunde auch redlich verdient.