Mädchen steckt Geldbeutel ein

Ein 15-Jähriger hat am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr seinen Geldbeutel in einem Imbiss in der Wellandstraße vergessen. Als der Jugendliche dies bemerkte und zurück in das Schnellrestaurant ging, war die Geldbörse nicht mehr da.

Im Rahmen der folgenden Ermittlungen sahen sich Beamte des Polizeireviers Aalen die Überwachungskamera des Imbisses an. Darauf war zu sehen, wie zwei rund 16 Jahre alte Mädchen den Imbiss betraten. Als eine davon die Geldbörse bemerkte, setzte sie sich daneben und steckte sie kurz darauf in ihre Handtasche. Anschließend verließen die beiden jungen Frauen, von denen eine lange blonde Haare und die andere lange braune Haare hat, den Imbiss wieder. Die Ermittlungen dauern an.