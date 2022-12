Luzie Frank aus Stuttgart setzt den Koloraturen in Aalen die Krone auf

„Fürchtet euch nicht“, die Botschaft des Engels an der Krippe in Bethlehem, nahm Pfarrer Wolfgang Sedlmeier zur Einleitung seiner Weihnachtspredigt. Mit diesen Worten, gesungen von Ralph Häcker als Solist, begann auch das Weihnachtsoratorium von Gottfried August Homilius, das der Chor mit Solisten und Orchester in der Marienkirche aufgeführt hat.

Nach sechs Jahren wieder mit festlicher Musik

Nach sechs Jahren konnte der Marienchor wieder mit festlicher Musik zu Weihnachten aufwarten. So lange war dies in der Kirche, zuerst wegen ihrer Renovierung, dann wegen Corona nicht möglich. Umso schöner und festlicher klang jetzt das weihnachtliche Musizieren. Die fröhliche Hirtenmusik von Homilius, einem Zeitgenossen Mozarts, war so richtig dazu angetan. Die Streicher und die Bläser mit Flöten, Oboen, Fagotten, Trompeten und Pauken machten die rhythmisch betonten Strukturen mit ihrer Musizierfreude deutlich. Der Chor zeigte sich bestens vorbereitet und ließ den heiteren Charakter der Hirtenmusik glanzvoll aufleuchten.

Sopranistin Luzie Franke wird zum i-Tüpfelchen

Die Sopranistin Luzie Franke aus Stuttgart, kurzfristig für ihre erkrankte Kollegin eingesprungen, setzte mit ihren wunderbaren Koloraturen in den Arien dem Werk die Krone auf. Die Gesamtleitung hatte Chordirektor Ralph Häcker. Teresa Na an der Orgel begleitete nicht nur einfühlsam, sondern hatte auch exquisite Orgelstücke ausgewählt. „Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott“, den Beginn des Johannes-Evangeliums, legte Pfarrer Sedlmeier in seiner Predigt aus. Das an Weihnachten fleischgewordene Wort Gottes fordere Zeugnis für Gerechtigkeit und Frieden heraus, gerade jetzt in einer von Unruhe und Krieg bedrohten Welt.

Kirchenchor erfreut in der Salvatorkirche

In der Salvatorkirche erfreute der Kirchenchor die zahlreichen Besucher mit der Messe in D-Dur von Antonin Dvorak mit Bläser und Solisten (Christine Mairle-Zirbs, Sopran, Monika Huber, Alt, Stefan Zieker, Tenor, und Andreas Wieborg, Bass). An der Orgel begleitete Konrad Bader, der auch mit der Toccata von Henri Mulet glänzte.

Die Leitung hatte Chordirektor Hans-Peter Haas. Mit seiner Weihnachtspredigt brachte Pfarrer Dominique Nindjin seine Zuhörer wieder einmal zum Lachen und Beifallklatschen, als er es fertig brachte, aus der Weihnachtskrippe heraus Baby-Geschrei ertönen zu lassen.

Der erste Feiertag klang musikalisch und liturgisch mit der Weihnachtsvesper in Sankt Augustinus aus, gestaltet von Pfarrer Sedlmeier und der ND-Schola unter Leitung von Johannes Müller.