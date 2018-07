Luzia Gutknecht leitet Frauenbund

Der Katholische Frauenbund Aalen hat in der Mitgliederversammlung seinen Vorstand komplett ausgewechselt. Ulrike Rix wurde nach fast 25 Jahren als erste Vorsitzende von Pfarrer Wolfgang Sedlmeier mit großem Dank verabschiedet. Zu ihrer Nachfolgerin wurde Luzia Gutknecht, Oberstudienrätin für Latein und katholische Religion, gewählt. Langjährige verdiente Mitglieder wurden mit goldenen Ehrennadeln ausgezeichnet.

„Dass Frauen Verantwortung in der Kirche tragen, ist mit das Verdienst des Katholischen Frauenbundes“, hob Pfarrer Sedlmeier in seinem Dankeswort hervor. Ulrike Rix habe mit ihren Ideen, ihrer Durchsetzungskraft und spirituellen Kreativität den Frauenbund in Aalen geprägt, der zur Zeit rund 130 Mitglieder hat.

Auf der Mitgliederversammlung im Gemeindesaal von Sankt Maria wurde der gesamt Vorstand ausgewechselt. Verabschiedet wurden Ulrike Rix als erste Vorsitzende, Susanne Hynek als ihre Stellvertreterin, Elisabeth Riegel als Schatzmeisterin, Irmgard Fritz als Schriftführerin, Elisabeth Heindl, Birgitta Pfeil, Maria Ruff und Elisabeth Riedel als Beirätinnen.

Neu gewählt wurden Luzia Gutknecht (erste Vorsitzende), Marija Treske (zweite Vorsitzende), Maria Eselin (Schatzmeisterin), Sabine Erath (Schriftführerin) und Rosi Bernlöhr als Beirätin. Weitere Frauen werden demnächst angesprochen, sich als Beirätinnen zur Verfügung zu stellen. Für langjährige Dienste im Vorstand wurden Susanne Hynek, Elisabeth Riegel und Irmgard Fritz mit der Goldenen Ehrennadel des Deutschen Katholischen Frauenbundes ausgezeichnet. Die Silberne Ehrennadel erhielten Ursula Riedel und Maria Ruff.

Rix engagiert sich weiterhin für Diakonninenweihe

Ihr Talent und ihre Ausbildung als Geistliche Beirätin wird Ulrike Rix weiterhin in die Arbeit des Frauenbundes einbringen. Ihr persönliches Anliegen, die Diakoninnenweihe für Frauen, wird sie weiterhin verfolgen. Rix erinnerte an den Festgottesdienst der heiligen Maria Magdalena, der am vergangenen Sonntag gefeiert wurde. Er wurde von den Mitgliedern des Frauenbundes im Hauptgottesdienst in der Marienkirche mitgestaltet. Dabei betonte Rix in ihrer Ansprache, dass Maria Magdalena bei den ersten Christen als „Apostolin“ bezeichnet und verehrt worden sei. Papst Franziskus habe sich dankenswerterweise in der Weltkirche für die Wiederaufnahme dieses Ehrentitels für Maria Magdalena stark gemacht. Was ihren Einsatz für die Diakoninnenweihe der Frauen angehe, so erklärte Rix abschließend: „Wir bleiben dran!“