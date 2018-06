Lustvoller Ritt durch die britische Kultur

Während in Brüssel an einer Übergangslösung gearbeitet wird, will das Theater der Stadt ab Samstag, 10. Februar, um 20 Uhr im Wi.Z ein klares Statement zum Thema Brexit abgeben. Zu ernst soll es nicht werden, schließlich heißt der Abend „Get back – ein britischer Liederabend“. Regisseurin Tina Brüggemann verspricht einen lustvollen Ritt durch die britische Kultur.

Dabei orientiert sich der schauspielerische Anteil an Werken von Shakespeare, untermalt mit Liedern „von den Swinging Sixties an aufwärts“. Nicht nur, denn auch ein Lied aus dem 16. Jahrhundert und sogar eines, das gar nicht aus England stammt, haben sich eingeschlichen. Schon die Liedauswahl muss dem Ensemble riesigen Spaß gemacht haben, denn: Mitreden durfte jeder. Philipp Dürschmied, Arwid Klaws, Bernd Tauber und Diana Wolf firmieren als launiges Quartett, das mit Beiträgen aus Shakespeares Stücken beginnt und sich dann durch die britische Geschichte arbeitet.

Keinesfalls bierernst

Unterhaltend soll es sein, keinesfalls bierernst, verspricht Tina Brüggemann beim Pressegespräch. Da gehört natürlich Musik auf die Bühne, natürlich auch die Beatles. Am Klavier sorgt Claus Wengenmayr für die melodiöse Basis, auf der dann die Schauspieler und die Special Guests arbeiten. Über 15 Lieder wurden einstudiert – Beatles, Sting, Phil Collins, Amy Winehouse oder Ed Sheeran, um nur einige zu nennen. Literatur wird die Klammer sein, die den Abend zusammenhält,

Da es ja um England geht, wechseln sich mehrere Special Guests ab, die eine besondere Beziehung zur Insel haben. Saxofonist Lee Mayall, aufgewachsen in England im Umfeld seines Onkels John Mayall, hat auch in Ostwürttemberg seinen „british accent“ nicht aufgegeben. Er wird die ersten Vorstellungen begleiten, bevor er ab dem 24. Februar von Angela Noller abgelöst wird. Sie spielte schon in „Molière!“ mit, ist gebürtig aber aus dem englischen York.

Sufragette zu Besuch

Das Theater streift noch ein weiteres Thema: Passend zum Internationalen Frauentag wird bei der Vorstellung am 9. März eine Sufragette zum Ensemble stoßen, schließlich wird das Frauenwahlrecht auch dank der Sufragetten 2018 hundert Jahre alt.

„Es war uns eine Bedürfnis, uns mit dem Brexit auseinanderzusetzen“, fasst Tina Brüggemann zusammen, „jetzt ist er da, und alle müssen damit umgehen. Das wollen wir erleichtern.“ Mit Humor natürlich, denn für den britischen, den schwarzen Humor sind die Menschen von der Insel ja bekannt. Trotz der wirtschaftlichen Trennung dürfe sich die Kultur nicht auseinandertreiben lassen, „und was sich sicherlich nicht herauslösen lässt, das sind die Lieder“. Mal sehen, wie „amused“ die Briten sind.

Weitere Termine (jeweils im Wi.Z): Freitag, 16. Februar, 20 Uhr; Sonntag, 18. Februar, 19 Uhr (im Anschluss „Theater trifft...“ den Städtepartnerschaftsverein); Samstag, 24. Februar, 20 Uhr; Sonntag, 25. Februar, 19 Uhr; Donnerstag, 1. März, 20 Uhr; Freitag, 9. März, 20 Uhr (Frauenvorstellung mit einer Sufragette als Special Guest); Sonntag, 18. März, 19 Uhr; Donnerstag, 22. März, 20 Uhr (im Anschluss „Theater trifft...“ Dr. Wolfgang Palm); Sonntag, 25. März, 19 Uhr. Karten: Telefon 07361 / 522600, E-Mail kasse@theateraalen.de oder www.reservix.de. Infos: www.theateraalen.de