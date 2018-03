„Lummerland“ soll im Herbst 2020 öffnen

4,227 Millionen Euro wird allein die sechsgruppige City-Kita „Lummerland“ kosten, die der DRK-Kreisverband Aalen in seinem Neubau auf dem Stadtoval einrichten will. Der Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats hat jetzt in seiner Sitzung grünes Licht gegeben für die Regelförderung eines solchen Kindergartenneubaus in Höhe von 70 Prozent der zuschussfähigen Gesamtkosten. Was bedeutet, dass die Stadt 2,959 Millionen Euro am „Lummerland“ finanzieren wird.

Der Baubeginn für das Gesamtprojekt, in dem der DRK-Kreisverband auch seinen künftigen Sitz haben wird und in dem zusätzlich auch Wohnungen entstehen werden, ist für diesen Herbst vorgesehen. Zwei Jahre später, im Herbst 2020, soll das „Lummerland“ dann seine Pforten öffnen mit 30 Plätzen für Kinder ab sechs Monaten mit verlängerten Öffnungszeiten sowie mit 66 Plätzen in Ganztagsbetreuung.

Sozusagen als Vorläufer zum „Lummerland“ wird das DRK in knapp zwei Wochen, am 20. März, in der ehemaligen Hofackerschule die dreigruppige Interimskita „Abenteuerland“ eröffnen. Allerdings müsse man sich überlegen, so sagte Stadträtin Petra Pachner (SPD) im Ausschuss, ob man angesichts der angespannten Lage bei den Kitaplätzen in Aalen das „Abenteuerland“ mit Fertigstellung des „Lummerlands“ wirklich schließen oder es so lange weiterbetreiben wolle, bis Entspannung eintrete. Das, so meinte Oberbürgermeister Thilo Rentschler, werde sicher so sein, möglicherweise auch „über den Tag X hinaus“.