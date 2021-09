Lukas Schwella glänzt bei Bergläufen

Lukas Schwella vom SVG Fachsenfeld, hat mit starken Leistungen beim „6 Summits Skyrace“ in Saalbach-Hinterglemm und „Hochkönigman Speed Trail“ in Maria Alm am Steinernen Meer sowie beim „Mayrhofen Ultraks Middle“ im Zillertal geglänzt.

Bei seiner Berglaufpremiere in Saalbach-Hinterglemm, auf einer anspruchsvollen, teilweise weglosen exponierten Strecke mit kleinen Kletterpassagen konnte Schwella eine erste gute Platzierung bei einem internationalen Starterfeld erreichen. Auf der technisch anspruchsvollen Strecke über 23 Kilometer und 2100 Höhenmetern konnte der Fachsenfelder den siebten Platz im Gesamtfeld bei insgesamt 95 Startern erreichen. Sein zweiter Berglauf führte ihn in die Region um den Hochkönig. Mit 273 Startern ging es hier auf eine anspruchsvolle Strecke von 22,7 Kilometern mit 1280 Höhenmetern. Hier konnte sich Schwella schnell auf den zweiten Platz absetzen, musste aber auf Grund einer irreführenden Wegmarkierung einen Umweg in Kauf nehmen und verlor 22 Minuten. Trotz des Zeitverlusts hat sich der junge Läufer nicht unterkriegen lassen und beim letzten Aufstieg durchs steinerne Meer und dem anschließenden Downhill zurück ins Ziel nochmal alles aus sich herausgeholt und konnte als Dritter im Gesamtfeld und als Erster in seiner Altersklasse (U 20) mit einer Zeit von 2:19:55 Stunden das Ziel erreichen. Im Zillertal ging Lukas Schwella beim „Mayrhofen Ultraks Middle“ an den Start. Der Lauf, der Teil der Golden Trail National Series by Salomon ist, führt über einen 30 Kilometer langen Rundkurs von Mayrhofen auf den Penken und zurück, bei dem 2000 Höhenmeter überwunden werden mussten. Gefordert durch ein starkes internationales Starterfeld konnte der Fachsenfelder hier einen guten 13. Platz in einer Zeit von 3:09:36 Stunden erreichen. Der Wahl-Tiroler, der zum Studium nach Innsbruck gezogen ist, hat mit seinem neuen Wohnort ideale Trainingsbedingungen für die kommende Berglaufsaison im nächsten Jahr und möchte weiter vorne in den internationalen Starterfeldern mitmischen.