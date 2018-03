Luisa Hirsch springt zu Silber

Vor Kurzem haben sich in Sindelfingen die besten Leichtathleten Süddeutschlands zu ihren Meisterschaften getroffen. Mit dabei waren auch Luisa Hirsch und Leonie Horn von der DJK Ellwangen-SG Virngrund. Hirsch ergatterte sich die Silber-Medaille.

Einmal mehr beweist Luisa Hirsch bei der U 18 ihre momentan starke Form im Hochsprung. Hirsch übersprang die 1,70 Meter ohne Probleme und wurde mit der Vizemeisterschaft belohnt. Leonie Horn (U 20) startete über 800 Metern bei den Frauen.

Das Tempo war in ihrem Lauf allerdings zu Beginn sehr langsam. Die letzten zwei Runden wurde das Tempo zwar etwas höher doch am Ende stand die Uhr bei 2:19,35 Minuten. Die Hallensaison geht langsam aber sicher zu Ende, aber das Highlight für beide Athleten steht erst noch an. Horn und Hirsch haben sich jeweils in ihren Disziplinen für die deutschen Jugendmeisterschaften Ende Februar in Halle (Saale) qualifiziert.