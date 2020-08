Beim ersten AK 14/16–Turnier der baden-württembergischen Golfjugend, das vor Kurzem im Fürstlichen Golf-Club Oberschwaben in Bad Waldsee mit Cut über 54 Löcher stattfand, trat Luis Jooss für den Golf-Club Hochstatt Härtsfeld-Ries an.

Am ersten Tag spielte der 14-Jährige in der AK 16 bei strömendem Regen eine hervorragende 75er Runde und damit 3 über Par. In dem starken Teilnehmerfeld bedeutete dies Platz sechs. Am zweiten Tag ging es darum, den Cut zu sichern und unter die ersten 10 zu kommen, was mit einer 85er Runde gelang. Letztlich erlangte Luis Jooss einen hervorragenden neunten Platz. Mit am Start waren auch Anni und Hannes Eberhard, die im Golf-Club Hetzenhof ihr Handicap führen und in Hochstatt Zweitmitglied sind. Auch Anni schaffte bei den Mädchen in der AK 14 den Cut mit einer hervorragenden ersten Runde, ebenfalls 3 über Par.