Die Nachwuchsringer des AC Röhlingen sind mit acht Athleten auf den württembergischen A/B/C-Jugend-Meisterschaften der Freistilringer an den Start gegangen. In der Römerhalle Neckargartach traten dabei 227 Teilnehmer aus 39 Vereinen an die Matte.

Nicht zurecht kam Jonas Stark bei der A-Jugend bis 42 Kilogramm (kg) gegen Arijan Gerold (ASV Schwäbisch Hall), den er klar nach Punkten verlor. Im zweiten Kampf musste er eine 4:5-Punktniederlage hinnehmen und belegte den zweiten Platz. Bis 50 kg beherrschte Luis Aschauer seine Gegner klar. Nach einem Rückstand gegen David Schneider, SV Ebersbach besann er sich auf seine Stärken und besiegte den späteren Vizemeister mit 8:4-Punkten. Im zweiten Kampf besiegte er Leon Seibert vom TSV Ehningen klar und kam zum Schultersieg und sicherte sich den Meistertitel. Dominik Liesch ging in der Gewichtsklasse bis 65 kg an den Start. Er unterlag Andrija Ivanovic vom ASV Tuttlingen mit 4:10-Punktsieg. Im Anschluss besiegte er Tobias Rieger, SV Fellbach auf Schulter und seinen Vereinskameraden Leo Winter nach Punkten, ehe er gegen den Ausnahmeringer und klaren Turniersieger Stas David Wolf von ASV Schwäbisch Hall eine Niederlage einstecken musste.

Liesch wird Fünfter

Somit stand er im Kampf um Platz fünf und sechs. Hier besiegte er Jonas Broghammer, AB Aichhalden klar auf Schultern. In derselben Gewichtsklasse musste Leo Winter nach Niederlagen gegen seinen Vereinskameraden Dominik Liesch und Andrija Ivanovic, sowie einem Schultersieg über Noel Mayr mit Platz sieben Vorlieb nehmen. Marc Weng musste in der Gewichtsklasse bis 71 kg die Überlegenheit seiner Gegner anerkennen und schied aus. In der B-Jugend startete Henrik Geiger bis 35 kg.

Nach Anfangsschwierigkeiten und einer Niederlage gegen Mattwey Stolyar (SG Weilimdorf) besiegte er im zweiten Duell Sinan Oral (ASV Schorndorf) mit 17:13 Punkten. Im Halbfinale unterlag er dem späteren Turniersieger Felix Fecher (KSV Neckarweihingen) ehe er im Kampf um Platz drei und vier gegen Mattwey Stolyar Revanche nehmen konnte und diesen nach 8:7-Führung auf Schulter besiegte. Somit konnte er die Bronzemedaille in Empfang nehmen. In derselben Altersklasse startete Axel Winter in der Gewichtsklasse bis 41 kg. Er auf den späteren Turniersieger Noah Honold (SVH Königsbronn), dem er einen Sieg überlassen musste. In der zweiten Runde kam er zum Sieg über Felix Bohn, SG Weilimdorf, ehe er gegen Emir Kosan (TSV Herbrechtingen) eine Niederlage einstecken musste und den siebten Platz belegte.

In der jüngsten Altersklasse ging Linus Koch in der Gewichtsklasse bis 36 kg an den Start. Nach einem Punktsieg über Nikita Reimer, ASV Schwäbisch Hall und einem Schultersieg gegen Lars Rakel vom KSV Musberg traf er in Runde drei auf den Turniersieger Mardijan Kadrkjai, SG Baienfurt.

Nach starkem Kampf unterlag er nach Punkten. Auch gegen den späteren Zweitplatzierten Danny Mayr ebenfalls SG Baienfurt unterlag er nach offenem Kampfverlauf nach Punkten. Im Platzierungskampf um Platz fünf und sechs verlor er gegen Nico Raaf-Dahaldijan vom ASV Möckmühl mit 5:6 Punkten.