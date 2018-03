Luftgewehr-Bezirksliga: Buch V ist Meister - und Hüttlingen steigt auf

Der SV Buch V konnte sich im letzten Wettkampf mit 3:2 gegen den SV Rosenberg durchsetzen und sicherte sich damit die Meisterschaft in der Luftgewehr-Bezirksliga. Trotz des Gewinns der Meisterschaft kann Buch V nicht aufsteigen, da in der Liga darüber bereits eine Bucher Mannschaft am Start ist.

Davon profitiert die SAbt Hüttlingen, die nun als Vizemeister aufsteigen kann. Hüttlingen gewann im letzten Wettkampf gegen die SKam Weiler-Dalkingen mit 3:2. Die JQS Walxheim verloren den letzten Wettkampf gegen den SSV Steinheim/Albuch mit 0:5 und müssen damit in die Kreisoberliga absteigen.

Auch der SV Fachsenfeld muss in die Kreisoberliga absteigen. Fachsenfeld konnte in dieser Saison keinen Wettkampf für sich entscheiden, zum Abschluss gab es gegen den SSV Eglingen ein 1:4.