Luca Hänni als Musik- und Sportlehrer gewinnen

„Fack ju Göthe“ war gestern – wer heute einen coolen Lehrertausch haben möchte, bewirbt sich bei der DAK-Gesundheit um Luca Hänni. Der Schweizer, der sein Heimatland beim Eurovision Song Contest (ESC) 2019 in Israel vertreten wird, ist dieses Jahr nicht nur erneut Juror beim DAK-Dance-Contest, sondern kann als Musik- und Sportlehrer „gewonnen“ werden. Während Tanzgruppen aus Aalen ihr Bewerbungsvideo für den diesjährigen Tanz-Wettbewerb bereits bis 15. April eingereicht haben müssen, können sich Schulen noch bis 30. Mai für Luca‘s Besuch anmelden.

Bewerbungen um den ESC-Star müssen per Mail oder Video an luca@dak-dance.de gerichtet werden. Luca wählt die beiden originellsten Bewerbungen aus und besucht zwei Schulen in Deutschland. Dort wird er jeweils drei Stunden lang auftreten. Mit Musik, Tanz und sportlichen Aktivitäten will er die Schüler begeistern. Ein großer Raum, eine Turnhalle oder ein Pausenhof sind als Rahmen für den Auftritt nötig. Die übrigen Fragen, wie zur Technik oder zur Sicherheit, klärt das Organisationsteam der DAK-Gesundheit direkt mit der Schulleitung.