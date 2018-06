LSGler kämpfen mit widrigen Bedingungen

Bei den deutschen Halbmarathonmeisterschaften in Freiburg hat Frank Hermann von der LSG Aalen in 1:14,54 Stunden Platz sieben in der Altersklasse M 45 belegt. Adolf Nowakoski lief in 2:16,22 Stunden als Vierter der M 80 ins Ziel.

Auf der sehr anspruchsvollen Strecke gab es schon beim Start in der Freiburger Innenstadt mehrere Stürze, da die Läufer sehr eng zusammengedrängt waren. Zudem waren das warme Wetter und das Kopfsteinpflaster nicht gerade leistungsfördernd. Die zwei Senioren der LSG Aalen, Frank Herrmann und Adolf Nowakowski, versuchten das Beste daraus zu machen. Bei über 10 000 Startern wurden die beiden LSGler mit guten Platzierungen belohnt.