Bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften in Leinfelde -Worbis in Thüringen ist der Stabhochspringer Harald Class von der LSG Aalen in der Altersklasse M5 0 an den Start gegangen. Es wurde erneut ein erfolgreicher Wettkampf.

Dabei waren die Witterungsbedingungen für seinen Saisonhöhepunkt alles andere als ideal. Starker Nieselregen und kühle Temperaturen machten das Springen zu einer unangenehmen Angelegenheit. Behindert durch feuchte und damit rutschige Stäbe und einer mit Wasser vollgesogenen Landmatte konnten sich alle Athleten zu keinen Höchstleistungen steigern und blieben unter ihren Möglichkeiten.

Class überspringt 3,40 Meter

Class übersprang für ihn mäßige 3,40 Meter und belegte damit hinter dem Annener Jörg Krenz mit 3,50 Meter und vor dem Darmstädter Martin Wurm mit 3,30 Meter den zweiten Platz. Class konnte damit einen Satz nasser Wettkampfausrüstung und seine dritte Silbermedaille bei einer Deutschen Meisterschaft in Folge mit nach Hause nehmen.