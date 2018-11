LSG-Trainingslager als Laufgrundlage

Um Grundlagen für die kommende Saison zu schaffen, verbrachte die Läufergruppe der LSG Aalen ein viertägiges November-Trainingslager in Natz in Südtirol. Die sechzehn Athleten trainierten unter Anleitung ihrer Trainer Helmut Staudenecker und Ruben Niemann. Zwei Trainingseinheiten standen pro Tag auf dem Plan und beinhalteten Dauerläufe, Krafttraining, Sprints sowie auch die obligatorischen Bergläufe. Die Temperaturen waren herbstlich, doch die Athleten und ihre Trainer blieben von anhaltenden Regenfällen verschont. Das Fazit fiel gut aus: die Sportler waren am Ende erschöpft, aber zufrieden über den Trainingsfortschritt.