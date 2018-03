LSG-Nachwuchs hat sich für Jena viel vorgenommen

Die Hitze steckt das Trio locker weg: Das Thermometer im Aalener MTV-Stadion zeigt am frühen Abend fast 30 Grad, aber das hält wahre Leichtathleten nicht vom Training ab. Speerwerfer Simon Vandrey und die Läufer Christoph Wallner, Leyla Emmenecker und Prisca König von der LSG Aalen freuen sich mit der Sonne auf ihren Start bei den deutschen Jugendmeisterschaften Ende Juli/Anfang August auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena.

Sie haben schließlich einiges dafür getan. „Das ist Hochleistungssport“ sagt zum Beispiel Helmut Staudenecker, der bei der LSG für die Mittelstreckenläufer zuständig ist. Zwischen 70 und 80 Kilometer spult der Nachwuchs wöchentlich unter seiner Regie ab, um bei so einem großen Wettkampf wie im thüringischen Jena überhaupt teilnehmen zu dürfen. Dabei sind die vier trotz ihre Jugend bereits „alte Hasen“. Im vergangenen Jahr waren sie bereits in Wattenscheid bei den Deutschen am Start.

Simon Vandrey (Jahrgang 1997) geht natürlich mit einer ganz anderen Vorbereitung in den Wettbewerb der U 20. Die Speerwerfer aus ganz Deutschland sind eine eingeschworene Truppe, man kennt sich. Vor allem der Nachwuchs aus dem Osten ist stark, weiß Vandrey noch aus dem Vorjahr. „Warum? Das wüsste ich auch gerne“, lacht der 18-Jährige, der seine Bestweite von 59,60 Metern in Jena gerne auf über 60 Meter steigern würde. „63, 64 Meter, die sind an einem guten Tag – und auf den hoffe ich in Jena – drin.“ Zweimal die Woche fährt er nach Stuttgart in die Molly-Schaufele-Halle, wo er gemeinsam mit dem Verbandstrainer vor allem an der Wurftechnik mit dem 800-Gramm-Speer arbeitet. Ansonsten ist er ein „normaler“ Leichtathlet: Training viermal die Woche mit Kraft, Sprint, Sprünge, Hürden und dem allseits beliebten Medizinball. Realistische Ziel für Jena? „Der Endkampf der besten Acht.“

Christoph Wallner, ebenfalls Jahrgang 1997 und U 20, wird in Jena über die 2000-Meter-Hindernisstrecke starten. „Hindernis gefällt mir. Das ist abwechselnd und spannend. Nicht so einseitig“, sagt er mit einem lachenden Blick zur „Flachläuferin“ Prisca König. Wallner spult wöchentlich bis zu 80 Kilometer ab. Momentan plagen ihn ein paar Wehwehchen, aber sonst sind ein Wochenpensum von zwölf Stunden kein Problem. Freut man sich bei dieser Hitze auf den Wassergraben? „Eigentlich nicht, so viel Abkühlung bringt der nicht.“ Auch sein Ziel in Jena ist, unter die besten Acht zu kommen. Eine Zeit zwischen 6:00 und 6:05 Minuten wird dafür wohl nötig sein.

Prisca König, mit 16 Jahren die Jüngste im Quartett, ist eigentlich auch eine gute Hindernisläuferin. Aber, „das geht grad nicht“, sagt sie. Seit Monaten plagt sie der Halswirbelbereich. So muss halt die flache 3000-Meter-Strecke herhalten. Wobei sie der durchaus was Positives abgewinnen kann: „Da muss man nichts denken.“ Tempo machen liegt ihr nicht so, sie sieht ihre Vorteile eher im Endspurt. Dafür braucht man Ausdauer. Die holt sie sich bei ihren 60 bis 70 Trainingskilometern pro Woche.

Vor einem Jahr in Wattenscheid musste die ehemalige Schwimmerin ihren Lauf abbrechen. Deshalb sind ihre Ziele für Jena bescheiden: „Bestzeit laufen.“ Gerne würde sie die drei Kilometer mal unter zehn Minuten laufen. „Verbandstrainer und Heimtrainer sind sich einig: Ich hab’ das drauf“, sagt sie mit skeptischem Blick. Aber Heimtrainer Staudenecker will nicht zu viel Druck machen. „Sie ist in einer tollen Form“, sagt er, „aber ein Jahr verletzungsfrei, das wäre mein Traum.“ Am kommenden Samstag bei den süddeutschen Meisterschaften in Kaiserslautern folgt der nächste Härtetest.

Emmenecker hat die Wahl

Aufgrund ihres Studiums trainiert die Vierte im Bunde, Leyla Emmenecker (1996) derzeit in Ulm. Sie ist wohl die Erfahrenste des Quartetts und hat in Jena gleich auf zwei Strecken gemeldet. Ob sie die 1500 Meter oder ebenfalls die 3000 Meter in Angriff nimmt, das wird ihr Vater und Trainer Gerhard Emmenecker erst kurz vor dem Wettkampf entscheiden. Eine weitere Läuferin der LSG Aalen könnte noch auf den DM-Zug aufspringen. Alicia Maier (1998) ist bei mehreren Versuchen in der jüngsten Vergangenheit stets knapp an der Qualinorm über 3000 Meter vorbeigeschrammt. Am Samstag in Kaiserslautern soll’s endlich klappen.

Die deutschen Jugendmeisterschaften der Leichtathleten in Jena finden vom 31. Juli bis zum 2. August auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld statt. Prisca König startet am Freitag, Christoph Wallner und Leyla Emmenecker am Samstag, Simon Vandrey am Sonntag.