LSG-Läufer testen ihre Form

Obwohl kein Titel zu erlangen gewesen ist, da alle Athleten als Baden-Württemberger in Nordbayern außer Wertung starteten, gingen alle fünf Athleten der LSG-Aalen mit Motivation und Ehrgeiz an den Start.

Den Start machten Lucy-Lou Müller und Leonie Dabrunz in der Altersklasse U 18. Beide gingen über die 800 Meter an den Start. Während Müller das Rennen von Anfang an anführte und mit einem kleinen Vorsprung den ersten Platz ins Ziel brachte, musste Dabrunz die anderen Teilnehmer nach 400 Meter ziehen lassen. Dennoch wurde sie mit einem starken sechsten Platz belohnt. Beide Athleten sind mit ihren Zeiten nicht ganz zufrieden gewesen.

Dabrunz wird kommendes Wochenende bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften der U 20 an den Start gehen, um dort nochmals an ihre Bestzeit zu laufen. Über die 200 Meter bei den Männern ging Jan Wiesenfarth an den Start. Nach einer Erkältung wollte er sich den Wettkampf in Fürth dennoch nicht nehmen lassen. Mit entsprechend gesenkten Erwartungen ging er an die Startlinie. Direkt nach dem Startschuss zeigte sich, dass die Erkältung vollkommen auskuriert war und er so seinen Lauf mit deutlichem Vorsprung gewinnen konnte und verfehlte seine Bestzeit nur knapp. Mit dieser Leistung zeigt er sich optimistisch für die kommende Saison.

Uhl stark unterwegs

Cara Uhl und Paula Pfeilmeier starteten über die 400 Meter in der Altersklasse U 18. Dies war ihr zweiter Start über diese Strecke. Als Zweitschnellste angereist wusste Uhl, dass dies für sie ein gutes Rennen werden könnte, um ihre Zeit zu verbessern. Nach dem Startschuss war sie sofort an erster Stelle, konnte diese Position bis auf 20 Meter vor dem Ziel halten. Dann musste sie sich der Zeitschnellsten geschlagen geben. Dennoch war sie zufrieden mit ihrer Zeit von 61,38 Sekunden, denn damit konnte sie ihre Bestzeit noch einmal um ein paar Sekunden verbessern. Pfeilmeier, die in einem etwas langsameren Rennen startete, lief von Anfang an vorne mit, wurde in diesem Zeitlauf Zweite und lief mit einer Zeit von 67,58 Sekunden knapp an ihrer Bestzeit vorbei.