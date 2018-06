LSG-Jugend will nach Rostock

Bei der Bahneröffnung in Weinstadt wollten die LSG-Athleten ihre Qualifikation für die deutschen Jugendmeisterschaften erlaufen oder erwerfen. Nicht alle erreichten ihr gestecktes Ziel.

Bei regnerischem Wetter startete Leyla Emmenecker gleich zweimal. Nach den für sie kurzen, aber dennoch guten 800 Meter in 2:21,33 Minuten war sie etwas enttäuscht. Doch über 3000 Meter qualifizierte sie sich locker in 10:24,79 Minuten für die deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock. Im selben Lauf fehlten Christoph Wallner nur neun Sekunden die Qualifikation. Mit 9:19,80 Minuten blieb er unter seinen Möglichkeiten, will sich aber am 12. Mai in Pliezhausen bei den baden-württembergischen Meisterschaften über 2000 Meter Hindernis für Rostock qualifizieren.

Trainingspartner Jan Wiesenfarth lief ein engagiertes Rennen über 800 Mete und kam mit 2:23,02 Minuten ins Ziel. Die Schülerinnen über 800 Meter zeigten hervorragende Leistungen. Alicia Maier (2:29,10 min.), Freya Wenske (2:31,57 min.), Prisca König (2:33,38 min.) und Corinna Grieser (2:44,23 min.) liefen an ihre Bestzeiten heran.

Speerwerfer Simon Vandrey gewann mit fast 20 Metern Vorsprung in seiner Altersklasse, blieb aber mit 57,60 Meter 40 Zentimeter unter der Qualifikationsnorm für Rostock.