Lothar Ladel feiert 50-jähriges Betriebsjubiläum

Die SHW Automotive GmbH feiert im September ein ganz besonderes Jubiläum: Die 50-jährige Betriebszugehörigkeit von Lothar Ladel. Er begann seine Ausbildung zum Maschinenschlosser am 1. September 1971 bei der SHW am Standort Aalen. Nach erfolgreich abgeschlossener Prüfung im Jahr 1975 begann der unverwechselbare Werdegang im Hause der Schwäbischen Hüttenwerke mit der Übernahme als Einrichter sowie der Tätigkeit als Versuchstechniker. Nach mehr als 20 Jahren wurde Lothar Ladel 1996 zum Produktionsmeister für den damaligen Bereich Pulvermischen und P1 ernannt. Diese Tätigkeit übte er mehr als drei Jahre aus, bis er im Jahr 1999 als Ansprechpartner zur Qualifizierung als Anlageneinrichter berufen wurde und zeitgleich für die Serieneinführung von Neuteilen sowie als Entwicklungs- beziehungsweiseVersuchstechniker agierte. Aktuell ist Lothar Ladel mit seiner unvergleichbaren Erfahrung in der Pulvermetallurgie als Projektleiter der Serienfreigabe in der Prozessentwicklung tätig und teilt sein Wissen mit seinen Kolleginnen und Kollegen.

Im Rahmen der Jubilarfeier im Beisein von seinem Team, Vorstand Thomas Karazmann und Personalreferent Christoph Seiler berichtete Lothar Ladel über seine großen Erfolge und Ereignisse innerhalb und außerhalb der SHW.

„Ich bin stolz, am heutigen Tag bereits mein 50-jähriges SHW Jubiläum feiern zu dürfen und bedanke mich für die tolle Zeit. Es gab immer wieder Hoch und Tiefs, letztendlich war und ist die SHW jedoch immer ein guter Arbeitgeber für mich gewesen. Meinen Kolleginnen und Kollegen habe ich zuletzt stets gesagt, dass ich die SHW in Bezug auf meinen Bart verlassen werde, wie ich begonnen habe.“