Loris Portella erhält Profivertrag beim VfR Aalen

Der 18-jährige Loris Portella wird aus der U 19 befördert und unterschreibt beim Fußball-Regionalligisten VfR Aalen seinen ersten Profi-Vertrag. Der 1,84 Meter große Abwehrspieler fühlt sich auf der Rechtsverteidiger-Position am wohlsten, kann aber auch als Linksverteidiger und im rechten Mittelfeld zum Einsatz kommen. „Nach der erfolgreich abgelaufenen Saison der U 19 ist der VfR sehr glücklich darüber, das nächste Talent aus der TAAlentschmiede mit einem Profivertrag ausstatten zu können. Das ist ein wichtiger Schritt, um die Jugendarbeit weiter in den Vordergrund zu bringen“, heißt es vonseiten des Vereins. Portella wird für den VfR mit der Rückennummer 20 auflaufen und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

„Ich bin sehr glücklich und dankbar darüber, dass ich meinen ersten Schritt im Profibereich hier beim VfR Aalen gehen darf. Ich freue mich jetzt schon auf die neue Herausforderung und werde mein bestes geben, um die Ziele des Vereins zu erreichen und mich selbst zeitgleich weiterzuentwickeln“, sagt Portella zu seiner Beförderung.

„Loris ist ein weiterer Spieler, der die Möglichkeit bekommen soll, den Sprung aus der Jugendabteilung des VfR in die erste Mannschaft zu schaffen. Er hat sich positiv entwickelt und wir geben ihm deshalb die Chance sich bei den Profis in der Regionalliga Südwest weiterzuentwickeln. Wir freuen uns, dass mit Loris ein Spieler zu den Profis stößt, der schon in den Gesprächen eine hohe Motivation verspürt – und den unbedingten Willen zur Weiterentwicklung hat“, sagt der neue VfR-Trainer Tobias Cramer zur Verpflichtung.

„Der eingeschlagene Weg, junge Fußballspieler in der TAAlentschmiede auszubilden und erfolgreich in die erste Mannschaft zu intergrieren, findet mit der Beförderung von Loris Portella eine erfolgreiche Fortsetzung. Loris ist ein schneller, laufstarker und ehrgeiziger Spieler, der im persönlichen Gespräch zudem positive Charaktereigenschaften Preis geben konnte. Ein großes Dankeschön möchten wir unserer Jugendabteilung, hierfür stellvertretend Martin Steidle als leitenden Jugendkoordinator für den unermüdlichen Einsatz zur Ausbildung junger Talente aussprechen“, so VfR-Geschäftsführer Giuseppe Lepore.