Londoner Unternehmen übernimmt vohtec-Mehrheit

Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner veräußert ihre Mehrheitsbeteiligung an der Aalener vohtec Qualitätssicherung GmbH an den Materialprüfungs-Spezialisten Element Materials Technology. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am Freitag unterzeichnet. Der Verkauf steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung.

VR Equitypartner hatte sich im Jahr 2013 an vohtec beteiligt. Das 1997 gegründete Unternehmen gehört zu den Marktführern für die zerstörende und zerstörungsfreie Werkstoffprüfung und entwickelt für ihre Kunden weltweit umfassende Gesamtlösungen zur Qualitätssicherung.

„Wir sind sehr zufrieden, dass wir nach der Erfolgsgeschichte der gemeinsamen Jahre vohtec in gute Hände weitergeben können“, sagt Christian Futterlieb, Geschäftsführer bei VR Equitypartner. Der neue Haupteigentümer Element Material Technology mit Hauptsitz in London bietet mit mehr als 6200 Mitarbeitern und fast 200 Laboren in mehr als 30 Ländern eine breite Palette an Material- und Produktprüfungen, Beratung, Zertifizierung und Kalibrierungsdienstleistungen an. Der Fokus liegt dabei auf Kunden aus den Sektoren Luft- und Raumfahrt, Automobil und Mobilität, Brandschutz- und Bauprodukte sowie Öl & Gas und Infrastruktur. „Element verfolgt eine zielgerichtete Add-On-Strategie. Die erworbenen Unternehmen behalten weitgehend ihre Selbstständigkeit, das war ein wichtiger Faktor für unsere Bereitschaft zu dieser Transaktion. Im Bereich Automotive in Europa ergänzt vohtec zudem das Produktportfolio von Element Material hervorragend“, fügt Futterlieb hinzu.

Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Roland Vogt (Mitgründer von vohtec) und Gernot Kolb bleiben nach dem Wechsel weiter an Bord. „VR Equitypartner hat uns in den vergangenen Jahren intensiv und kontinuierlich dabei unterstützt, vohtec noch erfolgreicher zu machen, unabhängiger von einzelnen Kunden zu werden und unseren Leistungskatalog deutlich auszuweiten“, sagt Roland Vogt. „Heute entwickeln wir für Kunden umfassende Gesamtlösungen zur Qualitätssicherung in allen Bereichen der Materialprüfung, darauf sind wir sehr stolz.“