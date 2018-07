Lola Felicia Geist ist 1000. Prüfling

Sinead Murphy von der Imperial Society of Teachers of Dancing (ISTD), einer international tätigen Tanzlehrer-Vereinigung in London und zugleich einer der weltweit führenden Tanz-Prüfungsausschüsse, ist bei der Ballettschule Martius Ballett in Aalen zu Gast gewesen. Dort nahm sie Prüfungen ab. 41 Mädchen stellten sich der Prüferin vor, darunter Lola Felicia Geist von den Primarys. Sie war die 1000. Prüfungsteilnehmerin, die nach ISTD-Lehrplänen von Jacqueline Martius-Lüdeking ausgebildet wurde.