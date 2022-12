Lokführergewerkschaft ruft zum Streik auf: Es drohen Zugausfälle

Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) hat zum Jahresende kurzfristig zum Streik im Zugverkehr der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) aufgerufen. Auch die Regionalbahnlinie zwischen Ulm und Aalen wird von der SWEG bedient.

In den vergangenen Tagen ist es immer wieder zu Streiks von Bahnschaffenden gekommen. Die Lokführergewerkschaft GDL hatte dazu aufgerufen. Nachdem am Freitag dann alle Angestellten wieder ihre Arbeit aufgenommen hatten, informierte die SWEG am Samstagnachmittag per Pressemitteilung erneut über Streiks. Wie daraus hervorgeht, sollen diese am Samstag ab 14.30 Uhr starten. Dies bestätigt auch die Homepage der GDL: „Die Kolleginnen und Kollegen der SWEG/SBS befinden sich im Arbeitskampf.“ Ein Ende würde noch gesondert bekanntgegeben, ist dort weiterzulesen.

Unklar welche Bahnlinien betroffen sind

Welche Bahnlinien konkret betroffen sind, ist zum aktuellen Zeitpunkt weder aus der Pressemitteilung der SWEG noch von der Seite der GDL zu entnehmen. Es sei jedoch möglich, dass Züge auf dem Fahrtverlauf stehen bleiben und ausfallen. „Fahrgäste müssen dies bei ihrer Reiseplanung unbedingt berücksichtigen und gegebenenfalls auf alternative Reisemöglichkeiten ausweichen“, informiert Christoph Meichsner, Pressesprecher der SWEG. Informationen ob und welche Züge entfallen, finden Bahnnutzende entwender über die elektronischen Fahrpläne auf bahn.de oder über die App der Deutschen Bahn.

Krankheitsbedingte Ausfälle auf Brenz- und Donaubahn

Zu den angekündigten Streiks, die auch die Strecke zwischen Ulm und Aalen betreffen könnten, kommen seit Mitte Dezember auch krankheitsbedingte Ausfälle auf eben dieser Strecke. Wie die SWEG auf ihrer Homepage informiert, ist auf der Brenz- und Donaubahn zur Zeit nur ein reduziertes Fahrplanangebot möglich. „Zu den Hauptverkehrszeiten bleibt der Fahrplan weitestgehend wie gewohnt. Betroffen sind einzelne Züge der Linien RS 3 zwischen Ulm und Munderkingen sowie RS 5 und RS 51 zwischen Ulm und Aalen.“