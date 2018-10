Der Kleintierzuchtverein Fachsenfeld veranstaltet am 20. und 21. Oktober in der Zuchtanlage Himmling zwischen Fachsenfeld und Waiblingen eine Lokalschau. Der Weg ist ab der Reinhard-von-Koenig-Schule und der Woellwarthhalle ausgeschildert. Am Samstag ist von 15 bis 20, am Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.