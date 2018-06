Lokale Agenda hat Geburtstag

Die Lokale Agenda 21 feiert ihren 20. Geburtstag. Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler und der Baden-Württembergische Umweltminister Franz Untersteller würdigen in einer Feierstunde am Donnerstag, 14. Juni, um 19.30 Uhr im Aalener Rathaus das Engagement der Bürger, die seither ehrenamtlich in derzeit 15 Projektgruppen aktiv sind. In 20 Jahren wurden mehr als 100 Projekte angestoßen oder abgeschlossen, darunter das Kino am Kocher, der Interkulturelle Garten oder der Tag der Regionen in Aalen. Nach der Feierstunde gibt es einen Imbiss und Zeit für Gespräche.