Lösung in Corona-Zeiten: die volldigitale Band

Auf den ersten Blick wirkt es schon etwas gespenstisch: Vier Musiker, Vierlinge offensichtlich, rocken das Frapé in der Julius-Bausch-Straße. Im Hintergrund wirbeln Planeten, Raumschiffe, Gesichter, Wellen, Pflanzen, Tiere, Würfel, Gesichter oder Feuer durch die Luft. Alles wirkt täuschend echt – doch auf der Bühne steht tatsächlich: niemand. Denn Daniel Bengesser, der den Vierlingen verblüffend ähnlich sieht, erklärt gestikulierend, wie das alles funktioniert, diese H(S)olo-Band. Das Zauberwort heißt Holografie und erinnert ein bisschen an Star Trek, wenn’s heißt: „Beam me up, Scotty“.

Alles schreit nach Digitalisierung: Schule, Wirtschaft, Privatleben. Daniel Bengesser und seine Helfer haben das nun auf die Kultur übertragen: eine digitale Kunstform. Bengesser, Musiker, Tontechniker, Klanggestalter und Produzent, der in seinem Wohnhaus in Abtsgmünd-Hohenstadt über ein gut ausgestattetes Studio verfügt, hat sich das alles ausgedacht. Schon vor Jahren. „Weltweit gibt es nur eine Handvoll Leute, die sich mit bühnentauglicher Holografie beschäftigen“, sagt er nicht ohne Stolz. Bei der Holografie, so weiß Wikipedia, werden im Gegensatz zur Fotografie „Intensität und Phase eines Wellenfelds rekonstruiert. Bei seitlichen Bewegungen kann man dabei auch um ein Projekt herumsehen.“ 3 D also. Eigentlich, und so erklärt Bengesser das Geheimnis, „ist es eine 2-D-Projektion. Das Gehirn macht’s dann dreidimensional. Es kann nicht anders.“

Der technische Aufwand ist enorm. Zwar arbeiten Bengesser und „technischer Unterstützer“ Stefan Grill derzeit nur mit einem Beamer, und das auch noch mit einem handelsüblichen, aber nach oben sind technisch keine Grenzen gesetzt. Der Trick ist eine Folie, 125 Mikrometer dünn. Der Beamer projiziert das Bild auf eine weiße Fläche am Boden, von dort geht das Bild durch die Folie („durchsichtiger als Glas“) und erzeugt auf der Bühne ein dreidimensionales, bewegtes Bild.

2016: Bengesser hatte ähnliche Experimente des Rappers Tupac Shakur und von Michael Jackson, dem King of Pop, gesehen und dachte sich: Das kann ich auch. „Beim ersten Versuch ging bin ich kläglich gescheitert. Dann hab ich die Idee erstmal ad acta gelegt“, blickt er auf die Anfänge zurück. Ein Jahr später ploppte sie dann wieder auf. Bei der Komposition zu einem Stück mit dem (Arbeits-)Titel „Gurken und Quark“. Daniel Bengessers Vater Martin legte extra eine Gurkenmaske auf. Mit Handy und Drehstuhl entstand ein Rundumbild. Dabei stellte Bengesser fest: „Mit drehenden Gesichtern funktioniert der 3-D-Effekt, die Illusion, ganz gut.“

Jetzt hat er gemeinsam mit Grill das Konzept so weit ausgearbeitet, dass es bühnenreif ist. Ums Musikalische kümmert sich Daniel Bengesser, für Animationen, Videobearbeitung und vieles mehr ist seine Frau Vanessa Kurbel-Bengesser zuständig. Tobias Schneider vom Frapé stellte die in Corona-Zeiten eh unbenutzte Gaststätte zur Verfügung. „Wir sind total happy, dass wir hier reindürfen“, so Bengesser. Mehrere Wochen wurde aufgebaut, auch wenn die räumlichen Voraussetzungen in der Szene-Kneipe nicht die besten sind. Doch dazu später.

Zunächst machte die dünne Folie Probleme, denn die muss, damit das Bild scharf wird, extrem gespannt werden. Diverse Möglichkeiten wurden ausprobiert. Jetzt hält ein gut acht Quadratmeter großer Alu-Rahmen die Folie. „Und dann hingen die Schienen für den Rahmen auch noch in der ‚Ever Given‘ im Suezkanal fest“, erklärt Stefan Grill lachend. Aber, und deshalb ist die Freude groß, „jetzt funktioniert alles“.

Wenn auch in etwas kleinerem Format. „Aufgrund der geringen Raumhöhe kann ich das Bild hier im Frapé nicht größer ziehen“, erklärt Daniel Bengesser. Später lasse sich das Bild problemlos hochskalieren. Denn sein Ziel ist eine naturgetreue Wiedergabe in der Größe eins zu eins. Denn schließlich will sich der Musiker passgenau später auf der Bühne unter seine Avatare mischen.

Alle Stücke sind selbst komponiert, produziert, alle Instrumente im Alleingang eingespielt worden. Seine Musik bezeichnet Bengesser als „Postrock oder Alternative, aber auch mit ruhigeren Passagen. Auf jeden Fall Rockmusik, eben das, was ich seit vielen Jahren mache“, sagt der 40-Jährige Gitarrist. Bis zu drei Wochen harte Arbeit ist notwendig, bis ein Stück holografisch bühnenreif ist. Bei Stücken wie „Holo Intro“, „Fire Dance“ oder „Parasites“ will Bengesser natürlich selbst live mitspielen, „je nachdem, auf welches Instrument ich gerade Lust habe“. In ein, zwei Tagen, so fährt er fort, ließe sich das gesamte Equipment auf nahezu jeder Bühne aufbauen.

Die Idee bietet in Corona-Zeiten ganz außergewöhnliche Vorteile: „Diese volldigitale Band kann auch vor fünf Leuten spielen, auch mehrmals hintereinander“, sagt Bengesser, und Stefan Grill fügt an: „Und das an mehreren Orten gleichzeitig. Musiker können per Livestream zugeschaltet werden, und, und, und…“

An Ideen mangelt es den beiden also nicht. Gut eine halbe Stunde „buchbares Programm“ ist derzeit fertig. Nach und nach soll es ausgebaut und erweitert werden. Auch technisch. Zum Beispiel mit einem lichtstärkeren Beamer, der die Show auch bei Tageslicht möglich machen würde. „Alle bisherigen Holografie-Shows waren ob des technischen Aufwands großen Bühnen vorbehalten“, schließt Bengesser das Gespräch, „im Kleinen gab’s so etwas meines Wissens noch nie.“ Auch hier zwingt Corona zu Fortschritten.