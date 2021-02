Locken statt Lockdown: Wie sich die Friseure auf die Öffnung vorbereiten

Ein grauer Haaransatz, eine herausgewachsene Dauerwelle und ein zum Struwwelpeter-Kopf gewordener Kurzhaarschnitt gehören ab Montag der Vergangenheit an. Die Freude, dass die Friseure wieder ihre Pforten öffnen, ist groß. Nicht nur bei den Inhabern, sondern auch bei den Kunden. Bei aller Euphorie ist die Gefahr vor einem dritten Lockdown allerdings nicht gebannt. „Wir wissen nicht, ob wir in der Osterwoche noch arbeiten dürfen. Geht der Inzidenzwert wieder nach oben, kann ganz schnell Schluss sein“, sagt Bernd Bäuerle, Innungsobermeister der Friseurinnung Aalen.

An eine erneute Schließung der Friseurbetriebe wollen die Kunden erst einmal aber nicht denken. Sie sind froh, dass die Zeit der langen und verwuschelten Matte oder Corona-Mähne ein Ende hat und sie nicht mehr selbst an ihrer ohnehin nicht mehr vorhandenen Haarpracht oder der des Partners herumdoktern müssen. Seit Bekanntwerden, dass Salons wieder öffnen dürfen, werden diese mit Terminanfragen überhäuft. „Die Telefone laufen heiß“, sagt Bernd Bäuerle. „Jeder wollte bereits in der ersten Woche einen Termin ergattern.“

Daran sehe man auch, dass der Friseurbesuch für viele zum Grundbedürfnis gehört und die Dienstleistung vor allem auch für ältere Kunden, die sich selbst nicht mehr die Haare waschen, föhnen oder eindrehen können, systemrelevant ist.

Viele mussten allerdings auf die folgenden Wochen vertröstet werden. Selbst ohne Corona sei der große Kundenansturm innerhalb einer Woche nicht zu bewältigen, sagt Bäuerle. Mit dem Virus und den geltenden Abstands- und Hygienevorschriften komme erschwerend hinzu, dass in den Betrieben nur die Hälfte an Plätzen belegt werden darf, also auch weniger Kunden bedient werden können.

Priorität bei der Terminvergabe hätten für Bäuerle, Inhaber des Friseursalons Bäuerle im Pelzwasen, diejenigen Kunden, für die sich er und sein Team, bestehend aus sechs Mitarbeitern, mehr Zeit nehmen müssten. Unter anderem denkt der Innungsobermeister an Kunden, die eine neue Farbe ins Haar brauchen, deren Dauerwelle dringend aufgefrischt werden muss oder deren Strähnchen rausgewachsen sind. Kleinere Sachen wie einen simplen Haarschnitt oder Spitzenschneiden könne man locker dazwischenschieben.

Dafür, dass es trotz Terminen zu Verzögerungen kommen kann, hätten die Kunden ebenso Verständnis wie dafür, dass nicht jeder gleich am ersten Tag oder in der ersten Woche nach Öffnung zum Zug kommt. Obwohl nur die Hälfte der Plätze belegt werden kann, kommen alle Mitarbeiter zum Einsatz, sagt Bäuerle. Keiner bleibe in Kurzarbeit. Um dem großen Andrang gerecht werden zu können, würden sie im Schichtbetrieb arbeiten. Überdies sei es möglich, die Öffnungszeiten am Abend zu verlängern.

Viele der Betriebe, die auch Mitglied in der Friseurinnung sind, öffnen bereits am Montag ihre Pforten. Andere Inhaber, zu denen auch Bäuerle zählt, machen erst am Dienstag auf. Davor werde der ganze Laden auf Hochglanz geputzt. Die Warenbestände vor allem mit Blick auf Haarfarbe seien bereits aufgefüllt worden, doch während des Lockdowns habe sich so manches Staubkorn angesammelt. Auch der eine oder andere Osterhase werde im Laden platziert, sagt Bäuerle.

Ob sich die Gäste an diesem in der Osterzeit noch erfreuen können, weiß er nicht. Denn ein weiterer Lockdown schwebe als Damoklesschwert über den Betrieben. „Wie lange wir aufhaben werden, hängt vom Inzidenzwert ab“, sagt Bäuerle.

Die Angst, erneut schließen zu müssen, sei groß. „Ein gebranntes Kind scheut das Feuer“, sagt der Innungsobermeister, der an den Lockdown Mitte Dezember denkt, als es hieß, gerade einmal bis nach Weihnachten schließen zu müssen. Daraus geworden sind letztlich zweieinhalb Monate.

Nach wie vor übt Bäuerle Kritik an dem Lockdown für Friseurbetriebe. Es sei kein einziger Fall bekannt, dass sich Kunden hier mit Corona infiziert hätten. „Eine Ansteckung mit dem Virus wollen wir auch jetzt nicht riskieren und tun alles dafür, um ab Montag die Hygienemaßnahmen akribisch umzusetzen. Auch, um uns und unsere Mitarbeiter zu schützen.“

Desinfektionsmittel, FFP2-Masken oder OP-Masken und Einweghandschuhe seien in allen Betrieben ausreichend vorhanden. Jeder Kunde, der – eine Anmeldung und das Tragen von Mundschutz vorausgesetzt – den Laden betritt, muss sich vorher sorgfältig die Hände desinfizieren. Nach dem Frisieren landen Handtuch und Umhang sofort in der Waschmaschine. Auch der Stuhl und die Ablagen würden sorgfältig desinfiziert.

Die Haare trocken zu schneiden, zu färben oder anderweitig aufzuhübschen, sei nicht drin. Bei jedem Kunden würden diese vorher gründlich gewaschen. Schließlich wisse man nicht, ob sich nicht vorher ein Kunde mit den Fingern an den Mund oder die Nase und anschließend in die Haare gefasst hat, sagt Bäuerle. Auch auf das Entfernen der Haarreste an der Stirn oder im Nacken per Pinsel werde verzichtet.

Dieser müsste nach jedem Einsatz gereinigt werden und brauche dann drei Tage, bis er wieder trocken ist. Deshalb würden die abgeschnittenen oder abrasierten Haare per Föhn, Küchen- oder Taschentuch entfernt.

Auch wenn diese nur mit Handschuhen gelesen werden dürfen, möchte ich selbst nicht in Magazinen blättern, die vor mir schon zig andere in der Hand gehalten und womöglich auch noch reingehustet oder reingenossen haben. Bernd Bäuerle

Unterm Strich sei der Aufwand für die Betriebe unter Corona-Bedingungen höher. Hinzu komme die Anschaffung des notwendigen Materials an Desinfektionsmitteln, Masken und Einwegprodukten. Deshalb seien auch die Preise nach oben gegangen, sagt Bäuerle. Je nach Betrieb werde der Grundpreis für die jeweilige Dienstleistung aufgeschlagen oder der Mehraufwand pro Kunde mit einem Betrag verrechnet.

Obwohl Zeitschriften und Zeitungen, in denen die Kunden während ihres Besuchs schmökern können, erlaubt sind, wenn die Hygienemaßnahmen eingehalten werden, verzichtet Bäuerle wie viele seiner Kollegen darauf, solche auszulegen. „Auch wenn diese nur mit Handschuhen gelesen werden dürfen, möchte ich selbst nicht in Magazinen blättern, die vor mir schon zig andere in der Hand gehalten und womöglich auch noch reingehustet oder reingenossen haben.“ Wer lesen möchte, könne sich selbst eine Zeitschrift oder eine Tageszeitung mitbringen.

Mit Blick auf Friseurbetriebe, die in normalen Zeiten im Rahmen ihrer Leistungen auch Bartschneiden, Rasuren und kosmetische Leistungen anbieten, weist Bäuerle auch angesichts der Kritik der Kosmetikbetriebe, die beklagen, nach wie vor geschlossen bleiben zu müssen, mit Nachdruck darauf hin, dass solche Angebote untersagt sind. „Unsere Arbeit ist nur auf den Kopf bezogen erlaubt.“

Nicht mehr am Montag öffnen werden rund zehn Friseurbetriebe im Altkreis Aalen, die den Lockdown ab Mitte Dezember finanziell nicht durchhalten konnten, sagt Bäuerle. Doch auch für die verbleibenden Läden sei die Öffnung wirtschaftlich gesehen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Viele Inhaber hätten angesichts der fehlenden Einnahmen und der weiterhin laufenden Kosten mittlerweile ihre gesamten Rücklagen aufgebraucht und zum Teil die eigene Altersvorsorge angegriffen.

Von den angekündigten Hilfsgeldern sei noch nichts aufgeschlagen. Das Kurzarbeitergeld für seine Mitarbeiter im Dezember und Januar hat Bäuerle aus seinem Privatvermögen vorgestreckt. „Und den Antrag auf Überbrückungshilfe III können wir erst im März stellen.“

Ob die Friseurbetriebe einen dritten Lockdown verkraften, sei fraglich. „Mittlerweile haben wir uns an das Szenario Schließung, Öffnung, Schließung, Öffnung gewöhnt“, sagt Bäuerle. Unendlich werde allerdings kein Betrieb dieses Spielchen durchhalten können.