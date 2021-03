Lobo hat wieder die Nase vorn

Als neues Highlight hat Professional System, führendes Medium für Fachleute in der audiovisuellen Systemintegration, erstmals Unternehmen mit dem sogenannten „ProAV Award Germany“ – kurz „The AVard“ – in diversen Kategorien für Produktintegration und intelligente Audio/Video-Lösungen (AV-Lösungen) gekürt. In der Kategorie „Smartest Integration“ hat sich das Aalener Elektronik-Unternehmen Lobo LOBO einen dieser neuen Preise gesichert: den ersten Platz für die multimediale Ausstattung mit Laser und das einzigartige Lasersicherheitskonzept im Science Center Experimenta in Heilbronn.

Um die Sicherheit der Zuschauer während der Laserperformance im Science Dome des Experimenta zu gewährleisten, hat Lobo ein ausgeklügeltes Lasersicherheitskonzept entwickelt: Integriert in das Prinzip des von Lobo entwickelten Digital Data Link wurden im Bereich der Laserprojektoren spezielle Sensoren installiert, die als Lasersicherheitsscanner fungieren. Diese senden einen flachen, unsichtbaren Infrarot-Laserfächer, welche die Distanz zu möglichen Hindernissen abtastet. Sollte zum Beispiel ein Zuschauer, der seinen an sich sicheren Platz während einer Show verlässt, einen dieser Sensoren auslösen, werden automatisch in kürzester Zeit die Laserquellen ausgeschaltet und so eine unzulässig hohe Bestrahlung der Zuschauer mit Laserlicht verhindert. Das war der zehnköpfigen AVard-Fachjury, bestehend aus Professoren, Architekten und Branchenkennern, einen ersten Platz wert.