Lobo erneut ausgezeichnet der „Oscar der Laserbranche“

Wie auch im Jahr zuvor fand Anfang November die Konferenz der International Laser Display Association – kurz ILDA – pandemiebedingt nur im digitalen Raum statt: Über drei Tage verteilt konnten registrierte Nutzer und Mitglieder der Vereinigung über Zoom die Liveübertragung aus der Cloud direkt zu den eigenen Geräten mitverfolgen. Spannender Höhepunkt der „Cloud Conference“ 2021: natürlich die renommierte Verleihungszeremonie der ILDA Awards, der „Oscars der Laserbranche“ für besondere Errungenschaften in den Bereichen Laserinstallationen, Lasertechnik und Laserkunst. Unter insgesamt 202 Einreichungen für die ILDA Artistic Awards konnte sich Lobo wieder einmal zu den Gewinnern zählen: Drei Auszeichnungen, zwei davon sogar Erstplatzierungen, erweitern nun den Vorsprung, den Lobo im Vergleich zu allen anderen Mitgliedern auf der Allzeit-Weltrangliste der ILDA bereits hatte, noch mehr – mit 178 Awards in verschiedenen Kategorien zählt Lobo damit weiterhin zu den am meisten prämierten Lasershowdienstleistern in der Branche.