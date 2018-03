Die Spielraumleitplanung der Stadt Aalen ist Thema im Ortschaftsrat Waldhausen gewesen. Nach Mitteilung von Reinhard Kluge vom Grünflächen- und Umweltamt hat ein Gutachten den städtischen Spielplätzen ein gutes Zeugnis ausgestellt. Die Plätze seien im Durchschnitt mit der Note 1,8 bewertet worden.

Auch die Versorgung in den einzelnen Quartieren sei ausreichend. Zukünftige Entwicklungen gingen in die Richtung, noch mehr Bewegungsgeräte zur Verfügung zu stellen, die Bürger stärker an der Planung zu beteiligen und eventuell Patenschaften zu organisieren.

Auch Waldhausen sei gut mit Spielplätzen versorgt. Handlungsbedarf gebe es beim Spielplatz vor der Schule, der in die Jahre gekommen sei, meinte Kluge.

Ortsvorsteher Patriz Gentner lobte insbesondere den neuen Spielplatz im Gebiet „Schießmauer“. Nach Mitteilung von Andtje Mettmann (UBL), stellt der Obst- und Gartenbauverein Waldhausen hier Sitzbänke auf.

Der stellvertretende Leiter des Stadtplanungsamtes, Alexander Krämer, gab einen Zwischenbericht zum Thema „Integriertes Stadtentwicklungskonzept 2030“. Es gehe darum, die einzelnen Themenfelder in der Stadt in einem Gesamtkonzept zu sehen. Für Waldhausen seien in den letzten Jahren die Themen Windräder, die Ansiedlung von Kampa sowie die entstandenen neuen Wohngebiete prägend gewesen.

Ortsvorsteher Patriz Gentner nannte die Entwicklung im Bereich der Kindergärten als ein wichtiges Zukunftsthema. Hier gebe es in Waldhausen einen Handlungsbedarf. Herbert Brenner (CDU) warnte davor, sich zu sehr in Utopien zu versteigern. Man solle sich wenige wichtige Ziele setzen und diese dann realisieren. Der Ortschaftsrat stimmte dem vorgelegten Bericht einmütig zu.