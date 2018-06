Lob für den neuen Musikschulchef

Beim jährlichen Bericht der Städtischen Musikschule im Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats hat diesmal der Chef das größte Lob für sich persönlich einheimsen dürfen: Es sei bemerkenswert, wie gut und reibungslos der Wechsel auf Chris Wegel vonstatten gegangen sei, hieß es. Dem es zudem in kurzer Zeit gelungen sei, alte Gräben zuzuschütten, die Wogen zu glätten und das Lehrerkollegium wieder zu einem Team zu formen.

Wegel, Nachfolger von Ralf Eisler, der nach diversen Vorwürfen Ende vergangenen Jahres seinen Posten offiziell geräumt hatte, ist Musiker mit Leib und Seele, in der „Szene“ der Region bestens vernetzt und in seinem neuen Job an der Spitze der Aalener Musikschule inzwischen voll angekommen. Für seine weitere Arbeit hat er sich einiges vorgenommen, wie er im Ausschuss schilderte. So möchte er die Basisarbeit im Bereich der Streicher unter anderem mit Streicherklassen ausbauen, mit der Begegnungsstätte Bürgerspital kooperieren und in diesem Zusammenhang auch einen Fachbereich Geragogik (das ist das Musizieren mit Senioren) aufbauen. Aufbauarbeit will Wegel darüber hinaus auch im Bereich Jazz, Rock und Pop sowie insgesamt bei den Angeboten der Erwachsenenbildung leisten, ebenso bei den inklusiven Angeboten. Mit den Grundschulen, insbesondere im Ganztagesbereich, strebt der Musikschulchef weitere Kooperationen an. Und ein ganz besonderes Anliegen: Er möchte die Aalener Musikschule ebenso kundenfreundlich wie kostenorientiert ausrichten unter Beibehalt ihrer dezentralen Ausrichtung.

Im Bericht der Musikschule für das vergangene Jahr sind 80 Konzerte und Veranstaltungen aufgeführt, darunter 60 öffentliche Schülervorspiele. In der Summe hat die Musikschule dabei über 5000 Besucher und Zuhörer erreicht. Stolz ist man in der Musikschule auch wieder auf die Erfolge beim Wettbewerb „Jugend musiziert“, auf regionaler Ebene ebenso wie auf Landes- und Bundesebene.

Erfolgreiche Kooperationen

Mit Stand Januar 2018 belegen an der Aalener Musikschule derzeit 1571 Schülerinnen und Schüler 2051 Plätze und Angebote. In der Elementarstufe bis fünf Jahre sind es 257, in der Primarstufe bis neun Jahre 464, in der Sekundarstufe I bis 14 Jahre 466, in der Sekundarstufe II bis 18 Jahre 224, bei den Erwachsenen bis 25 Jahre 35, bei den Erwachsenen bis 60 Jahre 106 und bei den noch Älteren immerhin elf.

Im Bereich der Kooperationen mit Kindertagesstätten, Schulen und anderen Bildungseinrichtungen gibt es an Kindergärten und Kitas momentan 24 Gruppen für Kinder unter fünf Jahren in den Fächern Musikkindergarten, Jahreskreis und „Musikspion“ mit insgesamt 134 Kleinkindern sowie zehn Gruppen „Singen – Bewegen – Sprechen“ mit 128 Kindern. Außerdem 43 Blockflötengruppen mit 185 Kindern. In Bildungskooperationen sind 372 Schüler in den Fächern Gitarre, Tanz und Bewegung, Blasinstrumente, Streichinstrumente und Singen. Darüber hinaus unterhält die Musikschule Aalen derzeit sieben Ausbildungsvereinbarungen mit Musikvereinen.

Das Kollegium der Musikschule umfasst derzeit 41 pädagogische Mitarbeiter, davon 27 hauptamtliche Lehrkräfte und 14 Honorarkräfte. Bei 707 erteilten Jahreswochenstunden hat die Musikschule im vergangenen Jahr Gebühreneinnahmen in Höhe von gut 626 000 Euro und Gesamterträge in Höhe von 831 000 Euro erzielt. Von den Gesamtaufwendungen in Höhe von 1,86 Millionen Euro trägt rund eine Million die Stadt Aalen. Der Kostendeckungsgrad lag damit im Rechnungsjahr 2017 bei 44,7 Prozent.