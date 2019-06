Lob an die Vereine beim Kreisliga-Staffeltag

Das Interesse der Vereine war groß am gemeinsamen Staffeltag aller Kreisligavereine aus dem Bereich Aalen. Nur ein Verein fehlte (entschuldigt) beim Rückblick auf die abgelaufene Saison und dem Ausblick auf die Spielzeit 2019/2020. Jeweils einstimmig wiedergewählt wurden die beiden Staffelleiter Nikolaus Geiß und Otto Mayrhöfer.

Das Zelt vor dem Zöbinger Vereinsheim war prall gefüllt, als der gemeinsame Staffeltag für die A2, B3 und B4 begann. Den Meistern der abgelaufenen Saison wurde von allen Rednern gratuliert und den Absteigern Mut für die neuen Aufgaben zugesprochen.

Die gute Witterung in der letzten Runde zwang kaum zu Spielverlegungen und ließ einen geregelten Spielbetrieb zu. Neu war in der abgelaufenen Saison die Möglichkeit „Flex“ zu spielen, das heißt bei Personalmangel mit nur neun Spielern auf einem verkürzten Spielfeld anzutreten. Diese Option wurde im gesamten Bezirk Ostwürttemberg von vier Kreisliga B-Mannschaften und zehn Reserveteams gezogen.

Für das Sportgericht musste der Vorsitzende Herbert Mayer von steigenden Zahlen berichten, die jedoch allesamt im Rahmen des Üblichen sind und kein Grund zur Sorge. Fünf Spieler des Bezirks wurden zu den vom wfv neu angebotenen Anti-Aggressionsseminaren geschickt, dies geschieht ab einer Sperrstrafe von zehn Spielen. Bis zum Besuch eines solchen Samstags in Stuttgart ruht das Spielrecht.

Von einer großen Knappheit musste Josef Schneider, der Obmann der Schiedsrichtergruppe in seinem Bereich berichten. Insgesamt fehlen im Bereich Aalen 56 Schiedsrichter. Hier sind die Vereine dringend aufgefordert nach geeigneten Kandidaten zu suchen. Acht Vereine aus diesem Bereich haben gar keinen Schiri.

Die Kandidatensuche

Auch der Bezirksvorsitzende Jens-Peter Schuller bat die Vereine hier nach geeigneten Kandidaten zu suchen. Außerdem bat er alle Vereine einfach immer die Vernunft walten zu lassen, was die Vereine in der Regel ja auch tun. Sein Dank galt den Verantwortlichen rund um den Fußball, dass sie mit ihrem Engagement dieses wunderbare Spiel in den Vereinen ermöglichen. Eine große Basis zum sozialen Lernen auch für Kinder und Jugendliche.

Nach der Wiederwahl der beiden Staffelleiter Nikolaus Geiß (A3 und B4) und Otto Mayrhöfer (B3) ging der Blick in die neue Saison. Bezirksspielleiter Roland Wagner gab Termine bekannt, wobei der nächste die Pokalauslosung mit Fair-Play-Verleihung am Sonntag, 4. August um 10 Uhr bei den Sportfreunden Dorfmerkingen sein wird. 125 Mannschaften werden im AOK-Pokal Ostwürttemberg der Herren an den Start gehen.

Lange wurde diskutiert, ob der Beginn der Kreisliga B eine Woche nach der Kreisliga A nun sinnvoll ist oder eben nicht. Ein Für und Wider wurde durch die Vereine dargestellt. Ein früherer Beginn würde Spiele bei bestem Wetter zulassen, würde jedoch die Winterpause noch weiter verlängern und eventuell die Gleichmäßigkeit des Spielbetriebes über alle Bereiche des Bezirks negativ beeinflussen.