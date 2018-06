LKW prallt gegen Wohnwagen: Zeugen gesucht

Nach dem Zusammenstoß am Dienstag zwischen einem Lkw und einem Wohnwagen ermittelt die Polizei jetzt den Unfallhergang.

Am Dienstag prallte auf der A7 bei Heidenheim ein Lkw gegen einen Wohnwagen, der an einen Nissan angehängt war. Die Fahrzeuge waren gegen 10.45 Uhr in Richtung Würzburg unterwegs. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war vor dem Pkw ein Sattelzug unterwegs.

Dessen Fahrer und der Nissanfahrer bremsten. Der LKW-Fahrer hatte die Bremslichter am Wohnwagen zu spät gesehen. Er konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und prallte gegen den Wohnwagen.

Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Unfall. Sie sucht auch den Fahrer des Sattelzuges mit Sattelauflieger, der vor dem Nissan fuhr. Es ist bekannt, dass der Sattelauflieger eine Plane hatte. Dort war der Schriftzug "Wir haben Traumdächer" aufgedruckt.