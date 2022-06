Lkw-Auffahrunfall fordert einen Schwerverletzten

Ein Schwerverletzter und rund 45 000 Euro Schaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls mit zwei beteiligten Lastwagen. Ein 65-Jähriger befuhr mit seinem Lkw am Montag gegen 12.30 Uhr die B29 zwischen Mögglingen und Essingen. Kurz nach Hermannsfeld übersah er das baustellenbedingte Stauende und fuhr auf einen Sattelzug auf, der von einem 59-Jährigen gelenkt wurde. Der 65-Jährige wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Mögglingen befreit werden. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst samt Notarzt versorgt und schwerverletzt in eine Klinik eingeliefert. Der 59-Jährige blieb unverletzt.

Beide Lkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Anfangs war die B29 voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Später konnte dieser einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, sodass sich die Verkehrsbehinderungen reduzierten. Am Nachmittag dauerten die Reinigungsarbeiten der Fahrbahn noch an.