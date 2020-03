Live: Landrat informiert über die aktuelle Corona-Situation

Aufgrund der aktuellen Lage wegen des Coronavirus will der Landkreis weitere Maßnahmen ergreifen. Diese will Landrat Klaus Pavel in einer Pressekonferenz vorstellen.

Am späten Donnerstagabend startete der Kreis einen dringenden Aufruf an Skireisende, die mit mehreren Busunternehmen am Samstag, 7. März, nach Ischgl gereist sind. Mehrere Teilnehmer wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

Schwäbische.de überträgt die Pressekonferenz live im Stream.

Falls der Stream bei Ihnen nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.