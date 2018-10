Live-Hacking-Vortrag in der Stadthalle

Profi-Hacker Erwin Markowsky demonstriert bei einem Elternvortrag am Dienstag, 23. Oktober, um 19 Uhr in der Stadthalle, wie leicht man im Internet zum Opfer krimineller Machenschaften wird. Zudem geht er auf Gefahren, etwa beim Online-Banking, ein. Eingebettet ist der Live-Hacking-Vortrag in die Initiative Sparda Surf Safe, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Schüler der Unterstufe und der beruflichen Schulen, deren Eltern und Lehrer für die Gefahren des Internets zu sensibilisieren und im sicheren Umgang mit Smartphone, Computer und Co. zu schulen. Nach dem Vortrag sind Fragen möglich. Die Veranstaltung ist kostenlos, Einlass ist eine halbe Stunde vor Beginn.