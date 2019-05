Live-Diskussionsrunde: Was bewegt Aalens Jugend, Schüler und Studenten?

Was bewegt Aalen? Vor der Kommunalwahl lassen die „Aalener Nachrichten“ die Bürger zu Wort kommen. Jetzt sprechen Schüler und Studenten Klartext: Welche Sorgen und Nöte haben junge Menschen in Aalen? Was kann man verbessern? Wir sind live dabei.

Am Mittwoch, 22. Mai, dreht sich alles um die Belange von Senioren und älteren Menschen. Wo muss Aalen beispielsweise in Sachen Barrierefreiheit nachrüsten? Welche Ideen haben die Kandidaten?

In jeweils einer Minute pro Frage beantworten die Kandidaten die Belange der Aalener.

Die Diskussionsrunde übertragen wir live auf www.schwaebische.de/aalen-live und bei Facebook: Am 15. Mai ab 19 Uhr, am 22. Mai ab 17 Uhr.

Anzeigefehler des Live-Streams

Der Live-Stream wird direkt von Facebook auf schwäbische.de übertragen. Wird bei Ihnen eine Fehlermeldung angezeigt, kann das mehrere Gründe haben. Vor allem aber iOS-User, die Apple-Geräte nutzen, haben oftmals Probleme.

Klicken Sie auf den untenstehenden Link. Sie werden direkt zum Live-Stream geleitet.

+++ Hier gelangen Sie zum Live-Stream +++

Was soll oder muss sich in Aalen verändern? Eine Minute haben die Politiker Zeit, um die Fragen zu beantworten - bei unserer Diskussionsrunde.