Lisa Widmann übergibt jeweils 2500 Euro an Schulen

Die B. Widmann Stiftung ist 2013 in Aalen gegründet worden. Der Stiftungszweck besteht in der Förderung von Bildung und Ausbildung insbesondere im beruflichen aber auch in anderen Bereichen. Lisa Widmann, Vorstand der Stiftung, übergab jetztzusammen mit Kurator Michael Ruoff im Autohaus Widmann in Aalen einen Gesamtbetrag von 10 000 Euro für gemeinnützige Zwecke. Diesen Betrag stellt die Stiftung generell jährlich zur Verfügung. In diesem Jahr gingen die Spenden an die Gemeinschaftsschule Welland, die Uhland Realschule aus Aalen sowie die Parkschule Essingen und die Karl-Kessler-Schule in Wasseralfingen. Mit Hilfe der Spendengelder werden in den Schulen mehrere Projekte gefördert. Insbesondere werden Workshops unterstützt, aber auch die Anschaffung eines 3D Druckers, sowie Schüleraustausch zur Förderung der sprachlichen Entwicklung sind mit Hilfe der Spendengelder geplant.