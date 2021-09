Liridon Elezaj zerlegt Neresheim

Reichlich unbeständig ist Fußball-Landesligist TSGV Waldstetten in diese Runde gestartet, was vor allem der personellen Situation geschuldet war. An diesem Wochenende hat sich diese erstmals ein wenig entspannt, was am Ende vielleicht auch seinen Teil dazu beigetragen hat, dass die Mannschaft von Mirko Doll sich im Derby gegen den SV Neresheim am Ende mit 5:1 (2:1) durchgesetzt hat. Überragender Mann an diesem Nachmittag war Waldstettens Liridon Elezaj, der vier der fünf Treffer erzielte. „Wenn ein Spieler vier Tore in einem Spiel macht, dann hat er sicherlich einen großen Teil dazu beigetragen. Er hat aber nicht nur vier Tore geschossen, sondern auch für die Mannschaft gearbeitet. Das ist wichtig“, lobte auch Doll.

Die Stimmung verhagelt hatte es dagegen Neresheims Trainer Andreas Mayer: „Wir waren gut drin, machen uns dann aber das ganze Spiel durch einen Fehlpass kaputt. Dann fällt das 1:1. Dann fehlte die Reaktion meiner Mannschaft. Das war enttäuschend. Katastrophe. Dann fällt dann auch das 2:1 und 3:1. Ebenfalls unnötig, die Körpersprache fehlte. Bis dahin waren das nur Geschenke von uns.“ Die Höhe des Ergebnis´ aber hat er auf seine Kappe genommen: „Ich habe alles an Offensivkräften reingeworfen, was ich noch hatte. Lieber verliere ich dann 1:5, als mich beim 1:3 hinten reinzustellen und ein Ergebnis zu verteidigen.“