Lionsclub Aalen Kocher-Jagst unterstützt die Kinderklinik

Der Lionsclub Aalen Kocher-Jagst hat eine Spende über 3500 Euro an die Kinder- und Jugendklinik der Kliniken Ostalb übergeben (Foto: Ralf Mergenthaler). Bei der Veranstaltung des Lionsclubs „Lachen für den guten Zweck“ kam eine staatliche Summe an Einnahmen zusammen, die zu 100 Prozent für gemeinnützige Zwecke gespendet werden.

Die Spende für die Kinderklinik wird für weitere Einheiten des Notfalltrainings eingesetzt werden. Hier werden verschiedene Notfallszenarien mit Hilfe einer Simulationspuppe dargestellt und trainiert, damit im wirklichen Notfall alle Abläufe optimal funktionieren. „Vielen Dank an den Lionsclub und an alle seine Mitglieder. Es freut uns sehr, dass sie an uns gedacht haben und uns weiter unterstützen. Sie dürfen gerne wiederkommen“, so Chefarzt Dr. Jochen Riedel bei der Scheckübergabe. Unser Bild zeigt (von links): den stellvertretenden Präsidenten des Lionsclubs, Sandro D’Onofrio, den leitenden Arzt Dr. Hans-Goerg Schreiner, den Präsidenten des Lionsclubs Aalen Kocher-Jagst, Dr. Albrecht Bezler, und Chefarzt Dr. Jochen Riedel.