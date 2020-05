Lions spenden dem Tafelladen 4600 Euro

Groß ist am Mittwoch die Freude gewesen, als der Lions-Club Limes/Jagst einen großen Scheck in die Aalener Tafel brachte. Marlene Ladenburger als Präsidenten hatte zusammen mit Clubmitglied Harry Ulrich die stolze Summe von 4600 Euro für die Tafel gespendet. Es war eine Lebensmittelspende, die vom Club, aber auch von einzelnen Mitgliedern aufgebacht wurde. Pfarrer Bernhard Richter und Diakon Michael Junge freuten sich über diese große Hilfsbereitschaft. Teilweise werden an den Öffnungstagen 150 bis 180 Lebensmitteltüten an die Kunden ausgegeben, die in großer Schlange und mit Abstand vor der Ladentür sehr diszipliniert auf den Einlass warten. Auf dem Foto (von links) Pfarrer Bernhard Richter, Harry Ulrich, Marlene Ladenburger, Gerhard Vietz, Ursula Hubel und Diakon Michael Junge. Foto: Thomas Siedler