Lions finanzieren internationale Bücherecke

Für den Lions-Club Aalen hat Holger Held an Oberbürgermeister Thilo Rentschler einen Spendenscheck in Höhe von 16 000 Euro für die Einrichtung einer internationalen Bücherecke in der Aalener Stadtbibliothek im Torhaus überreicht. Rentschler zeigte sich sehr erfreut über diese nachhaltige Unterstützung der Integrationsarbeit in Aalen.

Die Stadtbibliothek sei zentrale Anlaufstelle im Herzen der Stadt, hier träfen sich Menschen aus der ganzen Region. Das neue Angebot sei eine ideale Ergänzung und erschließe weitere Zielgruppen“, lobte der OB die gelungene Umsetzung eines Projektes aus dem Handlungsprogramm Flüchtlinge.

Die neue Bücherecke möchte mit Literatur in mehreren Sprachen insbesondere Migranten, ausländische Studierende und Flüchtlinge ansprechen und ihnen mit Literatur in der jeweiligen Muttersprache ein Stück Heimatgefühl geben. Auch neue Medien kommen als Ergänzung zu den Sprach- und Integrationskursen zum Einsatz. Zudem finden in der internationalen Bücherecke zukünftig auch Lesungen, Themenabende und andere Veranstaltungen statt. Das Konzept wurde im Gemeinderat im Rahmen des Handlungsprogramms Flüchtlinge vorgestellt und beschlossen.

Für die Planung mit hochwertiger Ausstattung zeichnen für den Lionsclub Aalen Architekt Volker Gunst und Innenarchitektin Barbara Hinderer verantwortlich. Die Firma Wachter Objektbau, Heidenheim, wird die Möblierung liefern und einbauen. Nach Fertigstellung – geplant ist Oktober – kann die neue Bücherecke offiziell in Betrieb gehen. „Das ist ein ganz wichtiges und nachhaltiges Projekt für unseren Club“, betonte Lions-Präsident Holger Held.