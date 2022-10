„Linksjugend’solid“ spendet 1000 Euro an die Tafel

Die Jugendorganisation der Partei Die Linke im Ostalbkreis, „Linksjugend’solid“, hat 1000 Euro an die Aalener Tafel gespendet. Die jungen Mitglieder des sozialistischen Jugendverbands sind sich bewusst: Durch die steigenden Lebenshaltungskosten nehme der Andrang auf die Tafel in Aalen stetig zu. Inflation und steigende Energiepreise leeren die Haushaltskassen einkommensschwacher Familien immer weiter. Die Linksjugend habe es sich zum Ziel gesetzt, die Betroffenen so viel wie möglich zu unterstützen. Dafür sammelten sie 1000 Euro an Spenden, welche die Tafel für Lebensmittel verwendet. Die Spenden wurden dem Vorsitzenden der Tafel, Pfarrer Bernhard Richter, übergeben.