Linke liegen in Ravenna knapp vorne.

Wie bei den Parlamentswahlen in ganz Italien ist auch in Ravenna, der Partnerprovinz des Ostalbkreises, das Ergebnis eine Dreiteilung zwischen dem rechten und dem linken Lager, in denen sich jeweils mehrere Parteien verbündet hatten, sowie der Fünf-Sterne-Protestbewegung des Komikers Beppe Grillo. Mit einem Unterschied allerdings: Während das linke Lager, das bislang in Rom die Regierung stellt, landesweit in Italien vom Wähler abgestraft wurde, liegt es in der Provinz knapp vorne.

Die Linke holte in der Provinz Ravenna 32,5 Prozent (italienweit 22,8 Prozent), davon entfielen auf die Demokratische Partei (Demokraten) des früheren Ministerpräsidenten Matteo Renzi 28,6 Prozent. Für die Rechtskoalition entschieden sich 30,5 Prozent der Wähler (italienweit 37 Prozent), darunter 17,8 Prozent für die fremdenfeindliche Lega und 9,2 Prozent für Forza Italia, die Partei des früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Die „Fünf Sterne“ holten 27,8 Prozent (italienweit 32,6 Prozent).

In der Aalener Partnerstadt Cervia siegte die Rechtskoalition mit 34,9 Prozent (Lega 20,4 und Forza 11,6 Prozent), gefolgt von der Linken mit 29 (Demokraten 26) Prozent und den Fünf Sternen mit 27,7 Prozent. In der Neresheimer Partnerstadt Bagnacavallo lag die Linke mit 35,3 (Demokraten 29,7) Prozent vorne, gefolgt von der Rechten mit 29,5 (Lega 17,9 und Forza 8,89) Pozent sowie den Fünf Sternen mit 25,89 Prozent.

In Cotignola, der Partnerstadt von Hüttlingen, erhielt die Linke 34,4 (Demokraten 30,5) Prozent, die Rechte 30,6 (Lega 18,4, Forza 9,2) Prozent, die Fünf Sterne holten 26,4 Prozent. Castel Bolognese, Parterstadt von Abtsgmünd, entschied sich für die Rechte mit 33,9 (Lega 20,4, Forza 9,6) Prozent, die Linke bekam 30,2 (Demokraten 27,1) Prozent und die Fünf Sterne erhielten 26,9 Prozent.

Ein vollkommen anderes Bild ergibt sich in der Oberkochener Partnerstadt Montebelluna in der Nähe von Venedig. Dort entschied sich jeder zweite Wähler, 50 Prozent, für den Zusammenschluss der rechten Parteien, wobei die Lega 36,5 und Forza 10,5 Prozent erhielten. Die Fünf Sterne kamen auf 22,9 Prozent und das Schlusslicht ist die Linke mit 20,8 Prozent.